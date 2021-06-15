Salgınla mücadelede nüfusu az altyapısı güçlü olan ülkeler daha iyi performans gösterdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yapılan bilimsel çalışmada, nüfusu az, altyapısı güçlü, iklim değişikliği riskine hazır toplumların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede daha başarılı olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yapılan bilimsel çalışmada, nüfusu az, altyapısı güçlü, iklim değişikliği riskine hazır toplumların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede daha başarılı olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

ESOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yalaman'ın yürütücülüğündeki proje ekibi "İklim Riski, Kültür ve Kovid-19 Mortalitesi: Ülkeler Arası Analiz" başlıklı çalışmasını tamamladı. Araştırmanın sonuçları World Development dergisinde makale olarak yayımlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yalaman, araştırma modelinde, verisine erişilebilir 110 ülkeyi incelediklerini aktardı.

Yalaman, iklim değişikliği riskinin Kovid-19 ölümlerinin önemli bir belirleyicisi olduğunu, bu riske hazır olan toplumların salgınla mücadelede diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Nüfusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzdesi az olan ülkelerin de salgınla daha iyi mücadele ettiği sonucuna ulaştıkları bilgisini paylaşan Yalaman, "Yaşlı popülasyonda yaygın olarak gözlemlenen daha yüksek pandemik ölüm olasılığı göz önüne alındığında, bu bulgu şaşırtıcı değildir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yalaman, araştırmada elde ettikleri diğer sonuçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yine nüfus yoğunluğu az olan ülkelerin daha iyi performans gösterdiğine ait kanıtlar mevcuttur. Ayrıca ülkelerin sağlık altyapısı pandemiyle mücadelede önemli bir rol üstlenmektedir. Örneğin daha yüksek hastane yatak kapasitesine sahip olan ya da daha fazla sağlık harcaması yapan ülkelerin salgınla mücadelede diğerlerinden daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Bu da bize sağlık kapasitesinin enfekte olmuş kişilere hastalıktan kurtulmaları için destek sağlamada önemli rol üstlendiğine dair kanıtlar sunmaktadır. Türkiye'nin kültürel indeks değeri kolektivist toplum özelliğine yakın. Bu kapsamda Türkiye'nin toplum yapısının, salgınla mücadeleye avantaj sağlayacak bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ülkeler iklim değişikliğine daha iyi hazırlansalardı, salgına karşı mücadelelerinde daha iyi bir başarı elde edebileceklerdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ