Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı
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Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı

29.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:21

Yeni tip koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığında yarım milyon kişiye bulaşmış olabileceği ileri sürüldü. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu şehirde Kovid-19 vaka sayısının 50 bin 354 olduğu açıklamıştı.

CNN'in haberinde, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

Araştırma çerçevesinde Çin'deki ilk Kovid-19 dalgasının kontrol altına alınmasından bir ay sonra gerçek vaka oranları hakkında tahminde bulunmak amacıyla salgının merkez üssü Vuhan kenti ve Hubey eyaletinin diğer şehirlerinin yanı sıra Pekin, Şanghay, Guangdong, Ciangsu, Siçuan ve Liaoning eyaletlerinden 34 bin kişiden kan örneği alındı.

Uzmanlar, 11 milyonluk bir metropol olan Vuhan'da yaşayanlarda o dönemde Kovid-19 antikoru prevelans oranının yüzde 4,43'ü olduğu, Hubey eyaletinin diğer şehirlerinde test yapılanlarda bu oranın 0,44'de kaldığı gözlendi.

Diğer şehirler ve eyaletlerde test edilen 12 binden fazla kişi arasında ise yalnızca 2 kişide Kovid-19 antikoruna rastlandı.

RESMİ RAKAMLARIN 10 KATI

Araştırmacılar, Vuhan sakinlerinde rastlanan 4,43'lük antikor prevelans oranının, o dönemde şehirde resmi rakamların 10 katı, yani 500 bin kişinin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği anlamına geleceği çıkarımında bulundu.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu şehirde Kovid-19 vaka sayısının 50 bin 354 olduğu açıklamıştı.

Çin'in Vuhan kenti, hızla yayılan Kovid-19'u kontrol altına almak için benzeri görülmemiş bir biçimde 23 Ocak'tan itibaren tüm uçuşlar, trenler ve otobüs seferlerinin iptaliyle ve otoyolların kapatılmasıyla dış dünyadan tecrit edilmişti.

Vuhan'da 76 gün süren tecrit sırasında şehir sakinlerinin market alışverişi yapmalarına bile izin verilmemişti.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı
Haber Yorumları (3)
MHR: Çin suan verdıgı rakam 85 bin civarı ama 85 milyondur o
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ABC: gerçekleri saklamak demokratik olmayan ülkelerin adetidir. Ne var bunda şaşıracak. sanki. . .
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ÇİNLİLER ŞİMDİDE YALAN SÖYLÜYOR OLABİLİR: kim bilecek
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