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Wuhan, Dünya

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 620 bini aştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün (Coivd-19) salgınının ortaya çıktığı ve 77 gün sonra seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı Vuhan'da, kısıtlamaların kaldırıldığı gün topluma taşıma kullanan yolcu sayısı 620 bini aştı.

09.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:36
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 620 bini aştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün (Coivd-19) salgınının ortaya çıktığı ve 77 gün sonra seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı Vuhan'da, kısıtlamaların kaldırıldığı gün topluma taşıma kullanan yolcu sayısı 620 bini aştı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, kentin ulaştırma departmanı, Vuhan'daki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından toplu taşıma taleplerinin artmasıyla birlikte 346 otobüs ve feribot hattının, 7 metro hattının ve taksilerin hizmete başladığını duyurdu. Dün gece yarısından yerel saatle 17.00'a kadar 184 bini otobüs, 336 bin 300'ü metro ve 104 bini taksi olmak üzere 624 bin 300'den fazla yolcunun kentin toplu taşımasını kullandığı belirtildi. Ayrıca dün, 52 bin kişinin tren, uçak ve otobüsle Vuhan'dan ayrılması ve 31 bin kişinin de şehre giriş yapmasıyla gelen ve giden yolcu sayısında da artış görüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA

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