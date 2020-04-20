Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu
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Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu. En çok yapılan 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM oldu.

20.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:57
Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, dernek olarak 'Covid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri' çalışmasını hazırladıklarını söyledi.

Araştırmaya göre en çok yapılan 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM oldu.

İNSTAGRAM'DA KORONAVİRÜS GÖNDERİLERİ

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondan fazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve #koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı" ifadelerini kullandı.

6 MİLYONDAN FAZLA TWEET ATILDI

Çalmuk, Türkiye'de #koronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan fazla tweet atıldığını, atılan tweetlerin 1 milyardan fazla tık aldığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Google Indeks'te genel olarak Covid-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur" ifadelerini kullandı.

Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu
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