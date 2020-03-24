Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında 7 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyururken, bu kez yaşlılara değil gençlere seslendi. Koca, "Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 37'ye, vaka sayısının ise bin 529'a yükseldiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgını Türkiye'de de hızla yayılıyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"7 HASTAMIZI DAHA KAYBETTİK"

Bakan Koca, son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, yapılan 3 bin 672 testten 293'ünün pozitif sonuçlandığını açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükselmiş oldu.

GENÇLERE ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında gençlere de önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRELİĞİNE BAŞKA BİR MODA GEÇİYORUZ"

Bakan Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:Şimdiki gençler... Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE GENÇLERİ UYARMIŞTI

Gençlere yönelik ciddi bir uyarı da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan gelmişti. Bu hastalığa gençlerin de yakalanabileceğini belirten yetkili, "Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza sebeb olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir" diye uyarıda bulunmuştu.Bazı gençlerin hastalığı hafif geçirmesiyle ilgili DSÖ Başkanı, ancak bu kişilerin yapacağı tercihlerin diğerleri için ölüm-kalım meselesi olabileceği uyarısında bulundu. Çünkü bu kişiler karantina önlemlerine uymazsa, hastalığın yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan riskli gruplara geçmesine sebep olabilir. Bu da başka kişilerin hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelir.

DÜNYADA GENÇ VAKALAR ARTIYOR

Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen veriler, hastaneye kaldırılan gençlerin önemli bir oranı teşkil ettiğini gösteriyor. Amerikan Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, ABD'de hastaneye kaldırılmak zorunda kalan koronavirüs hastalarının yüzde 40'ını 20 ile 54 yaş arası oluşturuyor. Avrupa'da hastalığın merkez üssü olan İtalya'da da hastalığın ağır seyrettiği genç vakaların sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.