Salgın sürecine rağmen organ bekleyen hastalara şifa oldular

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan tedbirlerle organ bekleyen 152 hastaya nakil yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, organ naklinin önemini anlattı.

Belirli merkezlerde nakillerin yapılabildiğini vurgulayan Özkan, "2021'de akciğer ve bağırsak naklini de bünyemize alacağız. Her gün teknoloji ilerliyor. Bir sonraki basamak belki ilaçsız ameliyatlar, doku mühendisiyle organ üretimi olacaktır. Hastanemiz de buna ışık tutacaktır." dedi.

Aşı çalışmalarına da değinen Özkan, kendisine iki doz aşı yapıldığını ve baş ağrısı dışında önemli bir yan etkisinin olmadığını, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da tüm tedbirleri alarak, organ nakli merkezini Kovid-19 servisinden uzak tutarak başarılı nakiller yaptıklarını söyledi.

Hastanelerinde aşı çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalara 300 gönüllünün katıldığını aktaran Terzioğlu, alınan tedbirler sayesinde de yatan hasta ve yoğun bakımdaki Kovid-19'lu hasta sayısının azaldığına dikkati çekti.

Nakil sırasında iki kez Kovid-19 testi isteniyor

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise salgın sürecinde herkesin can siperane çalıştığını, mart ayında Sağlık Bakanlığının kararıyla ara verdikleri nakillere mayısta önemli tedbirler alarak yeniden başladıklarını vurguladı.

Sağlık alanındaki güçlü altyapı sayesinde hastanelerine yurt dışından da hastaların tedavi için geldiğini vurgulayan Aydınlı, birçok nakli tek merkezde yapabildiklerini aktardı.

Kovid-19 tedbirleri alarak nakil yaptıklarını belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"2019'da çok iyi bir yıl geçirmiştik, 308 nakil yapılmıştı, 72'si karaciğer nakliydi. Salgınla mücadeleye rağmen bu yıl hastenimizde 116 böbrek, 35 karaciğer ve bir kalp nakli gerçekleştirdik. Karaciğerde yüzde 95, böbrek naklinde ise yüzde 99 başarı yakaladık. Geçen yıla göre salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye'de kamu hastaneleri içiresinde börek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Nakil sürecinde alıcı ve vericilerden iki sefer Kovid-19 testi alınıyor. Sıkı tedbirler uyguluyoruz."

Salgın nedeniyle kadavradan bağış oranlarının çok düştüğünü dile getiren Aydınlı, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan organları dün perfüzyon cihazı kullanarak naklettiklerini bildirdi.

Perfüzyon cihazının organları koruğunu, organa canlıdan alınmış gibi avantaj sağladığını belirten Aydınlı, 2019'da 619 kişi organlarını bağışlarken, bu sayının bu yıl 261'e gerilediğini aktardı.

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise dünyada sayılı merkezler arasında olduklarını, kalp yetmezliğinden ölüm oranlarının Kovid-19'dan daha yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'de kalp nakli bekleyen 900 hasta olduğunu ve bu yıl sadece 20'sine nakil yapılabildiğini belirten Bayezid, "300 hasta organ beklerken hayatını kaybetti. Organ bağışına teşvik etmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız