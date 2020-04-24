Salgın Sırasında Yapılan Hatalar Belli Oldu! Bilim İnsanları Açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Princeton Üniversitesi, Teknoloji, Haber

Salgın Sırasında Yapılan Hatalar Belli Oldu! Bilim İnsanları Açıkladı

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden bilim insanları, coronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadelede insanların yaptığı en büyük hataları açıkladı.

24.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:27
Salgın Sırasında Yapılan Hatalar Belli Oldu! Bilim İnsanları Açıkladı

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden bilim insanları, coronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadelede insanların yaptığı en büyük hataları açıkladı.

Karantinada Bu Hataları Yapıyoruz!

EurekAlert sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, tüm dikkatler covid-19'a yöneltilmişken insanlar uyku, egzersiz ve başka insanlarla uzaktan iletişim kurmak gibi önemli şeyleri göz ardı ediyor.

Uzmanlar, virüs salgını nedeniyle başlatılan izolasyon uygulaması sırasında insanlarda kronik psikolojik rahatsızlıkların artış gösterebileceğini söylüyor. Karantinada yapılan bir başka hatanın da istatistiki verileri yanlış yorumlamak olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, vakaların artış veya düşüşüne ilişkin bazı veriler gereksiz yere durumun iyiye gittiği hissi uyandırabiliyor ya da endişeye de yol açabiliyor.

Araştırmada, bazı toplumsal normların da salgınla mücadeyi zorlaştırdığı ifade ediliyor. Örneğin bazı ülkelerde muhatap olunan kişiye dokunmak, sarılmak ve öpmek gibi gelenekler salgınla mücadeleye tam zıt düşüyor.

Salgından korunabilmek için uzmanlar, temastan kaçınılmasını öneriyor ve sosyal mesafeyi teşvik edici görsel anlatımlar ve sloganların önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre evde sağlıklı bir ortam yaratılması ve gereksiz endişe duyulmaması da oldukça önemli.

Kaynak: Tamindir

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