Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi
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Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi

31.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:31
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında rahatsızlanan ve koronavirüsle ilgili açıklamaları dikkatle takip edilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının bitişiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Ceyhan, "Pandemiler hep virüsün mutasyonuyla bitmiş. Belki bu sefer mutasyonla değil aşı sayesinde 2 ya da 2,5 senede biteceğini ümit ediyorum" dedi.

Mide kanaması rahatsızlığı geçiren ve tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmalarıyla ilgili CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA PANDEMİYİ BİTİRECEK BİR GELİŞME YAŞANDI"

Pandeminin ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya yanıt veren Ceyhan, "Bütün pandemilerin tarihine bakarak şunu söyleyebilirim. 2 yıldan fazla süren bir pandemi yok ama bu demek değildir ki bu pandemi 2 yıldan fazla sürmeyecek. Çünkü hepsinin birbirinden etkeni farklı yayılma hızı farklı. Birbirinden farklı olaylar bunlar. Şimdiye kadar zaten bizim gözlemlediğimiz aşıyla bitmiş bir pandemi de yok zaten. Pandemiler hep virüsün mutasyonuyla bitmiş. İlk defa mutasyondan önce pandemiyi bitirecek bir gelişme yaşandı." dedi.

"SALGININ 2,5 SENEDE BİTECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Aşı çalışmalarının önemine dikkat çeken Ceyhan, "Gerçekten insanlar bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyor ama pandemide bir aşının geliştirilmesi ve herkese uygulanması inanılmaz bir olay. Geçirdiğimiz hiçbir pandemide başarılamadı bu. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarında da 60 yıldır biz koronavirüsle yaşıyoruz henüz başarılamamış bir şey. Buna olumsuz bakanlar da var. Pandemi aşılarının şartı zaten hızlı sürede geliştirilmesidir. Yoksa 5 yıl sonra geliştirirseniz bir işinize yaramayacaktır. O yüzden belki bu sefer mutasyonla değil aşı sayesinde 2 belki 2,5 senede biteceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (5)
ARTVİNLİ: Bir günde 20 değişik açılama yapılıyor
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MEHMET DEMİR: Felaket tellalı gibisiniz hocam
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2020 DEVAMKE: 2020 bi bittt nolursun yaaa bitttttt. . . . . .
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