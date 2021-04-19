Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü

Koronavirüsü ciddiye almayıp komplo teorileri üretenlerin akıbeti iyi sonuçlar vermiyor. Bu isimlerden biri de Norveç'te yaşayan 60 yaşındaki Hans Gaarder'dı. Korona ile ilgili komplo teorileri üreten ve sosyal medyada paylaştığı videolarla bilinen Gaarder, evinde verdiği iki partiden kısa süre sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsü ciddiye almayarak hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Norveç'in başkenti Oslo'nun kuzeyinde yer alan Gran'da yaşayan Hans Kristian Gaarder, koronavirüsle ilgili komplo teorileri üreten isimlerden biriydi.

PARTİLERE KAÇ KİŞİNİN KATILDIĞI BİLİNMİYOR

60 yaşındaki Gaarder, evinde verdiği iki partiden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Gaarder'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Gran Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Gran'da yaşayan 60'lı yaşlarında bir adam koronavirüse yakalandıktan sonra 6 Nisan'da hayatını kaybetti. Söz konusu kişinin koronaya yakalandığı öldükten sonra tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Gaarder'ın 26 ve 27 Mart'ta verdiği iki ev partisine kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Yerel medyaya göre partiye katılan çok sayıda kişinin de testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Gaarder'ın haftalardır hasta olduğu ancak durumu yetkililerden gizlediği ihtimali üzerinde duruluyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMAZ İDDİASI

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gaarder, YouTube'da paylaştığı videolarda 2020'deki ABD Başkanlık seçimlerinden koronavirüse kadar pek çok konuda komplo teorileri üretiyordu. Koronavirüsü soğuk algınlığı veya hafif bir nezleye benzeten Gaarder, insandan insana bulaşmadığını da savunuyordu.

NORVEÇ'TE TOPLAM KAYIP 708

Gaarder'ın yaşadığı Gan, virüsün yayılmasını engellemek için geçtiğimiz ay sosyal buluşmaları yasaklama kararı almıştı. Norveç'te pandeminin başladığı günden bu yana 106 bin vaka kayıtlara geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 708 olarak açıklandı.