Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Koronavirüsü ciddiye almayıp komplo teorileri üretenlerin akıbeti iyi sonuçlar vermiyor. Bu isimlerden biri de Norveç'te yaşayan 60 yaşındaki Hans Gaarder'dı. Korona ile ilgili komplo teorileri üreten ve sosyal medyada paylaştığı videolarla bilinen Gaarder, evinde verdiği iki partiden kısa süre sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsü ciddiye almayarak hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Norveç'in başkenti Oslo'nun kuzeyinde yer alan Gran'da yaşayan Hans Kristian Gaarder, koronavirüsle ilgili komplo teorileri üreten isimlerden biriydi.

PARTİLERE KAÇ KİŞİNİN KATILDIĞI BİLİNMİYOR

60 yaşındaki Gaarder, evinde verdiği iki partiden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Gaarder'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Gran Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Gran'da yaşayan 60'lı yaşlarında bir adam koronavirüse yakalandıktan sonra 6 Nisan'da hayatını kaybetti. Söz konusu kişinin koronaya yakalandığı öldükten sonra tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Gaarder'ın 26 ve 27 Mart'ta verdiği iki ev partisine kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Yerel medyaya göre partiye katılan çok sayıda kişinin de testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Gaarder'ın haftalardır hasta olduğu ancak durumu yetkililerden gizlediği ihtimali üzerinde duruluyor.

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü

İNSANDAN İNSANA BULAŞMAZ İDDİASI

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gaarder, YouTube'da paylaştığı videolarda 2020'deki ABD Başkanlık seçimlerinden koronavirüse kadar pek çok konuda komplo teorileri üretiyordu. Koronavirüsü soğuk algınlığı veya hafif bir nezleye benzeten Gaarder, insandan insana bulaşmadığını da savunuyordu.

NORVEÇ'TE TOPLAM KAYIP 708

Gaarder'ın yaşadığı Gan, virüsün yayılmasını engellemek için geçtiğimiz ay sosyal buluşmaları yasaklama kararı almıştı. Norveç'te pandeminin başladığı günden bu yana 106 bin vaka kayıtlara geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 708 olarak açıklandı.

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda yasak olacak mı?
Yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda yasak olacak mı?
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli?
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan kaç yaşında, nereli?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:31:51. #1.15#

title