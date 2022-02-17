Salgın filmi ne zaman çekildi? Salgın filmi oyuncuları ve konusu!

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SALGIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?



Salgın, Steven Soderbergh'in yönettiği, Scott Z. Burns'ün senaryosunu yazdığı, 2011 yılı yapımı dram, bilimkurgu, gerilim türünde sinema filmi. Filmin dünya prömiyeri 68. Venedik Film Festivali'nde yapılmıştır.

Film Türkiye'de vizyona girdikten sonra, ilk üç günde 26.261 seyirci ve 323.611 TL hasılat, 10 hafta vizyonda kaldığı süre içerinde ise 100.179 seyirci ile 1.094.365 TL gişe hasılatı elde etmiştir.

Filmin senaryosu 2019 yılında ortaya COVID-19 salgını ile çok büyük benzerlik göstermesi nedeniyle komplo teorilerinin de konusu olmuştur.

SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hava yoluyla insanlara geçen ve birkaç gün içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgını başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, salgına çare bulmaya ve virüsten daha da hızlı yayılan panik durumunu kontrol altına almaya çalışırlar.

SALGIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Matt Damon-Mitch Emhoff

Gwyneth Paltrow-Elizabeth "Beth" Emhoff

Laurence Fishburne-Dr. Ellis Cheever

Jude Law-Alan Krumwiede

Marion Cotillard-Dr. Leonora Orantes

Kate Winslet-Dr. Erin Mears

Jennifer Ehle-Dr. Ally Hextall

Bryan Cranston-Lyle Haggerty

John Hawkes-Roger

Anna Jacoby-Heron-Jory Emhoff

Josie Ho-Li Fai

Sanaa Lathan-Aubrey Cheever-

Demetri Martin-Dr. David Eisenberg

Armin Rohde-Damian Leopold-

Enrico Colantoni-Dennis French-

Larry Clarke-Dave-

Monique Gabriela Curnen-Lorraine Vasquez

Amr Waked-Rafik

SALGIN FİLMİ FRAGMANI

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