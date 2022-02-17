Salgın filmi ne zaman çekildi? Salgın filmi oyuncuları ve konusu!
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Salgın filmi ne zaman çekildi? Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salgın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salgın filmi konusu, özeti ve Salgın filmi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salgın filmi hikayesi gerçek mi, Salgın filmi gerçek hikaye mi? Salgın filmi ne zaman çekildi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde...
Salgın filmi oyuncuları merak ediliyor. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salgın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salgın filmi konusu, özeti ve Salgın filmi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salgın filmi hikayesi gerçek mi, Salgın filmi gerçek hikaye mi? Salgın filmi ne zaman çekildi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde...
Salgın, Steven Soderbergh'in yönettiği, Scott Z. Burns'ün senaryosunu yazdığı, 2011 yılı yapımı dram, bilimkurgu, gerilim türünde sinema filmi. Filmin dünya prömiyeri 68. Venedik Film Festivali'nde yapılmıştır.
Film Türkiye'de vizyona girdikten sonra, ilk üç günde 26.261 seyirci ve 323.611 TL hasılat, 10 hafta vizyonda kaldığı süre içerinde ise 100.179 seyirci ile 1.094.365 TL gişe hasılatı elde etmiştir.
Filmin senaryosu 2019 yılında ortaya COVID-19 salgını ile çok büyük benzerlik göstermesi nedeniyle komplo teorilerinin de konusu olmuştur.
Hava yoluyla insanlara geçen ve birkaç gün içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgını başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, salgına çare bulmaya ve virüsten daha da hızlı yayılan panik durumunu kontrol altına almaya çalışırlar.
- Matt Damon-Mitch Emhoff
- Gwyneth Paltrow-Elizabeth "Beth" Emhoff
- Laurence Fishburne-Dr. Ellis Cheever
- Jude Law-Alan Krumwiede
- Marion Cotillard-Dr. Leonora Orantes
- Kate Winslet-Dr. Erin Mears
- Jennifer Ehle-Dr. Ally Hextall
- Bryan Cranston-Lyle Haggerty
- John Hawkes-Roger
- Anna Jacoby-Heron-Jory Emhoff
- Josie Ho-Li Fai
- Sanaa Lathan-Aubrey Cheever-
- Demetri Martin-Dr. David Eisenberg
- Armin Rohde-Damian Leopold-
- Enrico Colantoni-Dennis French-
- Larry Clarke-Dave-
- Monique Gabriela Curnen-Lorraine Vasquez
- Amr Waked-Rafik