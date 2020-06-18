Salepli kahve tarifi Sonbaharın gelmesiyle kıyafetlerinize gelen değişim mutfağınıza da geldi. Kahve tarifine salep ekleyerek serinleyen havalarda içiniz ısıtacak özel bir seçeneğe sahip olacaksınız.

Serin havalarda içinizi ısıtacak ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, salepli kahve tarifini deneyebilirsiniz. Molalarınıza lezzet getiren pratik tarifi kolayca hazırlayacak ve keyifli anlar yaşayacaksınız.

GEREKLİ MALZEMELER

4 kahve fincanı süt

1 çay kaşığı salep

4 adet küp şeker

2 çay kaşığı kahve

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri cezveye alıp kısık ateşte köpürene kadar pişirin. Kahveyi hemen fincana alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Şeker miktarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.