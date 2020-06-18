Salepli kahve tarifi
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Salepli kahve tarifi

Sonbaharın gelmesiyle kıyafetlerinize gelen değişim mutfağınıza da geldi. Kahve tarifine salep ekleyerek serinleyen havalarda içiniz ısıtacak özel bir seçeneğe sahip olacaksınız.

Salepli kahve tarifi
18.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:16

Serin havalarda içinizi ısıtacak ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, salepli kahve tarifini deneyebilirsiniz. Molalarınıza lezzet getiren pratik tarifi kolayca hazırlayacak ve keyifli anlar yaşayacaksınız.

GEREKLİ MALZEMELER

4 kahve fincanı süt

1 çay kaşığı salep

4 adet küp şeker

2 çay kaşığı kahve

Salepli kahve tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri cezveye alıp kısık ateşte köpürene kadar pişirin. Kahveyi hemen fincana alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Şeker miktarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.

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