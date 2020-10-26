Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a gelmiş

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin paramotorla Münbiç'ten Amanos Dağları'na geldiğini belirten Vali Doğan, "1 terörist kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını söyleyen Vali Doğan, "Bir kaç hafif yaralımız var. Can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

"TERÖRİSTLER PARAMOTORLA MÜNBİÇ'TEN AMANOSLAR'A GELDİ"

Rahmi Doğan, "Teröristler paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir.