Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu -Ezgi Aslantaş: "Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar" -"Araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar" Esenyurt'ta siyasetçi Ufuk Uras'ın yeğeni veteriner hekim Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek...

Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu

-Ezgi Aslantaş: "Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar"

-"Araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar"

İSTANBUL - Esenyurt'ta siyasetçi Ufuk Uras'ın yeğeni veteriner hekim Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan veteriner hekimin eşi Ezgi Aslantaş, "Ardından küfretmeye başlıyor. Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar. Bu darp bitmiyor, yere indirip araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar" dedi.

Rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmeye giderken trafikte tartıştığı magandaların hedefi olan veteriner hekim Arda Erdabak, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Cerrahi Yoğun Bakım ünitesindeki tedavisi gören Erdabak'ın eşi Ezgi Aslantaş, eşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Yaşananları anlatan Ezgi Aslantaş, "Saat 01.00'de hasta sahibi bir yakınımızı evine bırakırken, bir transporter önce sıkıştırıyor. Ardından küfretmeye başlıyor. Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar. Bu darp bitmiyor, yere indirip araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Şuan beyin kanaması geçiriyor. Operasyona girdi çıktı. Hayati tehlikesi var dediler. Yoğun bakımda uyutuluyor. Göğsünde darbeler var. Burnu kırık, elmacık kemiğinde bir problem var. Şuan durumu kritik, bekliyoruz. Yakalanmışlar" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Erdabak'ın teyzesi Fatma Budak, "Dün akşam eşi geç vakitte bize telefon açtı, Arda'yı hastaneye kaldırıyoruz, saldırıya uğradı diye. Koşa koşa geldik buraya. Ameliyata almışlar. Beyin travması var. Şuan durumu da kritik. Burnu kırık elmacık kemiğinde kırık var. Ciğerlerinde hasar var. Bir trafik magandasının hayatında hiç görmediği bir şiddetten bahsediyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu
Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu
Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu
Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
Yol kenarında bulduğu hamile eşeğe yardım bulamayınca, veterineri görüntülü arayarak doğum yaptırdı
Yol kenarında bulduğu hamile eşeğe yardım bulamayınca, veterineri görüntülü arayarak doğum yaptırdı
Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu
Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:12:24. #1.15#

title