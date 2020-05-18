Saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşananları anlattı (2) - Tekrar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşananları anlattı (2) - Tekrar

ADANA'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, yaşadıklarını anlattı.

Saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşananları anlattı (2) - Tekrar
18.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:12

 ADANA'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, yaşadıklarını anlattı. Saldırıya uğrayan gönüllülerden Galip Bülbül, grubun yardım dağıtımını sabote etmeye çalıştığını belirterek, "Kaymakam Oğuzhan Bingöl ve koruması da kendini tanıtmasına rağmen saldırıda bulundular ve dağıtımı sabote etmeye çalıştılar" dedi.

15 Mayıs Cuma günü saat 22.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine hakaret etmeye başladı. Daha sonra CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup, Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile yanındaki Deniz İmran Y., Hüseyin Y. ve Serat Y.'yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yanındaki 3 kişi serbest bırakıldı.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDICumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan yapılan incelemede, olay sonrası serbest bırakılan Serat Y.'nin 'taksirle yaralama', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', Hüseyin Y.'nin 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', 'kasten adam yaralama' ve Deniz İmran Y.'nin ise 'kasten adam yaralama' suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.GÖNÜLLÜLER DEHŞET ANINI ANLATTISaldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, yaşananları anlattı. Gönüllü Galip Bülbül, karşılarındaki grubun art niyetli olduklarını belirterek, "O akşam kaymakamlık binasının önüne gelen grubumuza ait TIR'dan, ihtiyaç sahiplerine götürülmek üzere malzemeler geldi. Onların aktarımını yaptığımız sırada yoldan geçen iki vatandaş, yardım talebinde bulundu. Kaymakam Oğuzhan Bingöl de evde dağıtım yapıldığını söyledi. Bunun üzerine yolun karşısından 15-20 kişilik grup gelerek hakaret etmeye başladı. Kaymakam Bingöl ve koruması da kendini tanıtmasına rağmen, saldırıda bulundular ve dağıtımı sabote etmeye çalıştılar" dedi.'KAYMAKAMA YUMRUKLARLA SALDIRDILAR'Kaymakam Bingöl'ün grubu dağılması için uyardığını ve bu sırada fiziki saldırıya uğradığını kaydeden Bülbül, "Grubun salladığı yumruklar kaymakamlık korumasına denk geldiği gibi Kaymakam Bingöl'e gelmesine de ramak kaldı. O arada biz de Kaymakam Bingöl'e karşımızdakilerin art niyetli bir grup olduğunu söyledik. Daha sonra TIR'ı daha güvenli bir bölgeye alarak aktarım yapılmasını sağladık. Grubun başta kim olduğunu bilmiyorduk ancak görüntü alarak geldiklerini görünce, iyi niyetli olmadıklarını anladım. Örgütlü ve art niyetlilerdi. İfade vermek için Akıncılar Polis Merkezi'ne gittiğimizde, karşımızdakilerin CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve üyeleri olduklarını öğrendik" diye konuştu.'AKILLILIK ETTİK, GÖRÜNTÜ ALDIK' DEMİŞLERVefa Sosyal Destek Grubu'na çalıştıkları sırada çay götüren esnaf Hürü Bayrak ise, "O gün akşam TIR'dan araçlara aktarım yapılıyordu. Bir anda gürültü yükseldiğini duydum ve dışarı çıktığımda Kaymakam Bingöl'e saldırdıklarını gördüm. O sırada iki kişi cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığını fark ettim. İçlerinden bir tanesi de 'Akıllılık ettik ve görüntü aldık' dediğini duydum. O anda kim olduklarını bilmiyordum. Başta halktan birileri olduğunu zannettim ancak sonrasında CHP Gençlik Kolları'ndan olduklarını öğrendim" dedi.DAHA ÖNCE DE HAKARETE UĞRADIK

Daha önce de dağıtım yaptıkları sırada hakaretlere ve iftiralara uğradıklarını vurgulayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Adil Aydın ise saldırgan grubun kendilerini yardım yaparken ayrımcı davranmakla suçladığını belirterek, "Biz ayrımcılık yapmadık. Bize 'yandaşlara yardım dağıtıyorsunuz' dediler. Öyle bir şey yok. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek. O gün art niyetli insanlar bize küfürler etti. Daha sonra grup Yüreğir Kaymakamlığı önüne kadar geldi. Burada da hakaretleri sürdü. Hatta Kaymakam Bingöl ve korumasına da saldırdılar. Olayı gerçekleştirenleri tanımıyordum. Sonra CHP Gençlik Kolları'ndan olduklarını öğrendim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme Haber
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Haber
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Burcu Esmersoy Tuba Büyüküstün
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşananları anlattı (2) - Tekrar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 09:33:10. #1.14#
title