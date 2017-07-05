Saldırı Hazırlığında Yakalanan Teröristlerle İlgili CHP'den İlk Açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik saldırı hazırlığı yaparken yakalandığı belirtilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama yaptı. Tezcan, "Bu bilgiyi aldık, ancak bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe yönelik planlanmış bir operasyon değilmiş. Rutin çalışmanın bir parçası." dedi.

"RUTİN BİR OPERASYON OLDUĞUNUN BİLGİSİNİ ALDIK"

Tezcan şunları söyledi:

Doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince, emniyetin çabaları belirli noktalara daha çok yoğunlaşıyor. Özel olarak yürüyüşe yönelik bir saldırı değil, rutin bir operasyon olduğu bilgisini aldık. Önlemlerin artırılması meselesine gelince biz bundan rahatsız değiliz. Tüm provokasyon girişimlerine karşı güvenli bir şekilde yürüyüşü gerçekleştirmek gayretindeyiz. Bütün güvenlik personellerine teşekkür ediyoruz.

"YOL GÜZERGAHLARININ KAPATILMASINI TALEP ETMİŞTİK"

Her geçen gün katılım artıyor. İstanbul'a yaklaştıkça zannediyorum bu katılım daha da büyüyecek. Kortej içerisine araçların alınmaması, bizim makam araçlarımızın alınmaması da doğru bir önlemdir. Daha önce de yol güzergahının kapatılmasını talep etmiştik. Bu çerçevede alınan önlemler son güne yaklaştıkça, provokasyon söylentileri arttıkça alınması gereken önlemlerdir.