SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
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SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de tartıştığı arkadaşına saldıran kişi, arkadaşının başına piknik tüpüyle vurmasıyla kendini yerde buldu.

BÜYÜKÇEKMECE'de tartıştığı arkadaşına saldıran kişi, arkadaşının başına piknik tüpüyle vurmasıyla kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek buradan uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler dün Büyükçekmece'de kaydedildi. Edinilen bilgiye göre isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında alkol aldı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SALDIRDIĞI ARKADAŞI PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI - Haberler
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