Ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu

Ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün bazı bölümlerinde su 50 metre çekildi. Eşsiz güzellikteki göle girenler nedeniyle kıyılarda balçık oluştu.

Nargile içme ve çamur banyosu görüntüleri ile gündem olan Salda Gölü, ziyaretçi yoğunluğunu kaldıramadı. Salda Gölü Koruma Derneği'nin yaptığı paylaşımda tahribat gözler önüne serildi.

Salda Gölü Koruma Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü can derdinde, Yetkililer para derdinde. Salda Gölünde bazı yerlerde su 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle kenardaki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluşmakta. #Saldayadokunma #SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma istiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu
Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu
Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Yusuf Güney Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Muslera Aytaç Kara Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 21:41:53. #1.15#

title