Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı
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Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı

TikTok'ta takipçi artırmak için iğrenç işler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de salça üretimi yapan fabrikada salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin videosunun infial yaratmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı.

09.09.2020 07:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 08:02

Geçtiğimiz günlerde bir tesiste çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyada yayılmaya başladı. TikTok'ta takipçilerini artırmak için bir çok yöntem denense de karşımıza iğrenç görüntüler de çıkıyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

TikTok'ta @ismaer12 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri de yükledi.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi.

Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı

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Haber Yorumları (4)
FARUK: Malesef cağdaş yeni dinsiz imansız töresiz gençlik
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ZAL: iğrenç siniz kul hakkına giriyorsunuz.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
SEMT-İ SAKARYA: ARKADAŞLAR YAPMAYIN ONUN TADI ÖYLE ÇIKAR. ZATEN TURŞU YANİ ADI ÜSTÜNDE AYAKSIZ OLURMU
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