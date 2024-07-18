Balıkesir'de Kayıp Şahıs Aranıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ihbarı verilen Ferdi Salbaş'dan haber alınamıyor.

Erdek'te ikamet eden Ferdi salbaş (45) isimli şahıstan haber alamayan ailesi emniyete kayıp ihbarında bulundu. Herhangi bir kronik hastalığı bulunmadığı belirtilen Ferdi Salbaş'a 24 saatten uzun bir süredir ulaşılamadığı öğrenildi. Kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Ferdi Salbaş'ın kayboluşu, yakınları ve çevresi için büyük bir endişeye sürüklerken, Salbaş'tan gelecek iyi bir haberi umutla bekleniyor. - BALIKESİR