MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin Esnafla Buluştu

MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin, esnafa ziyarette bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Salbaş Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Şahin, sohbet ettiği esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyarette Şahin'e, Çukurova İlçe Başkan Yardımcıları Atay Dumlu, Nuri Oflaz, Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş da eşlik etti.