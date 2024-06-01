Adana'da düzenlenen Salbaş Karakucak Güreşleri'nde İsa Göçen başpehlivan oldu

Adana'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Salbaş Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsa Göçen kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi iş birliğiyle, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Salbaş Stadı'nda düzenlenen güreşlerde yaklaşık 500 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Finalde rakibi Ali İhsan Arınç'ı yenen İsa Göçen, başpehlivanlığı kazandı.

Müsabakaların ardından toplam 532 bin liralık para ödülü, protokol üyeleri tarafından derece giren güreşçilere verildi.