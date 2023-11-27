Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş'ta Davul-Zurna ve Kurbanlarla Karşılandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş'ta asfalt çalışmalarını denetlemek için gittiği mahallede davul-zurna ve kurbanlarla büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Çetin, iklim koşulları elverdiği sürece asfalt çalışmalarının ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, asfalt denetimi için gittiği Salbaş'ta davul-zurna ve kurbanlarla karşılandı. Vatandaşların büyük coşkuyla karşıladığı Başkan Soner Çetin, ilçenin birçok noktasında devam eden asfalt çalışmalarına iklim koşulları elverdiği sürece ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş'ta mahalle muhtarı ve vatandaşlar tarafından davul-zurna, kurbanlar ve coşkuyla karşılandı.

Çukurova Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir süre önce Salbaş'ta asfalt çalışmalarına başladı. Başkan Soner Çetin de çalışmaların son durumunu görmek ve bilgi almak için Salbaş'a gitti. Salbaş'ta büyük bir coşkuya tanık olan Başkan Soner Çetin'i Çukurovalı mahalle muhtarları ve vatandaşlar davul zurna ve kurbanlarla karşıladılar. Başkan Soner Çetin, kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Salbaşlılara teşekkür etti.

Asfalt çalışmalarını denetleyerek Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Soner Çetin, "Çukurova'nın birçok noktasında asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Salbaş. Bugün buraya çalışmaları yerinde görmek için gelmiştik. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz bizi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Hemşehrilerimizin bize gösterdiği güven ve yakınlık sorumluluğumuzu daha da artırıyor" dedi.

Başkan Soner Çetin, bütün hizmetler gibi asfalt çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Mevsim koşulları elverdiği sürece asfalt çalışmalarını sürdüreceğiz. Çukurova'da asfaltsız yok bırakmayacağız" şeklinde konuştu.