Salako filmi oyuncuları kim? Salako filmi konusu, oyuncuları ve Salako özeti!
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Salako filmi oyuncuları kim? Salako filmi konusu, oyuncuları ve Salako özeti!

Salako filmi oyuncuları kim? Salako filmi konusu, oyuncuları ve Salako özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salako filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salako konusu, özeti ve Salako oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salako filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Salako filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salako filmini izleyecek olanların merak ettiği Salako konusu nedir, Salako oyuncuları kimler ve Salako özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil bırakan eşkiya Hamido'dadır. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediğini öğrenen Emine, Salako'yu da yanına alarak evden kaçar. Salako ise Emine'nin de kendisini sevdiğini zannederek safça Emine'ye yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkiyayı alt etmeye başlayınca, tüm köyde namı yürür. Artık Salako gerçeklerin farkına varmaya başlamıştır

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular:Kemal Sunal, İhsan Yüce, Meral Zeren, Feridun Çölgeçen, Kudret Karadağ Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1974 (98 dk) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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