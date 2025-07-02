Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Salako filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salako filmini izleyecek olanların merak ettiği Salako konusu nedir, Salako oyuncuları kimler ve Salako özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salako, Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolde oynadığı 1974 yapımı film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarı Sadık Şendil'dir. Film Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir.

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babSalako, Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolde oynadığı 1974 yapımı film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarı Sadık Şendil'dir. Film Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir.

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.asına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Salako

Meral Zeren - Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

İhsan Yüce - Reşit Ağa (ses. Rıza Tüzün)

Talat Gözbak - Abuzer Efendi (ses. Kamran Usluer)

Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı

Özden Yüce - Emine'nin kardeşi

Sevinç Okşar

Oktar Durukan - Hamido (ses. Hayri Esen)

Mete İnselel - Kasaba berberi (ses. Devrim Parscan)

İhsan Baysal - Deli Ökkeş (ses. Cemil Can Bıçakçı)

Kudret Karadağ - Tilki Selim (ses. Timuçin Caymaz)

Yusuf Sezer - Tefeci Abuzer'in adamı

Necdet Yakın - Köy berberi (ses. Devrim Parscan)

Urfalı Babi - Urfalı

Zeki Alpan - Kumaşçı

Ahmet Turgutlu - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)

Mustafa Yavuz - İzci Mehmet (ses. Ünal Gürel)

Hakkı Kıvanç - Kahveci

Yusuf Çetin - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)

Ahmet Karaca - Hamido'nun adamı

Sabahat İzgü - Köylü

Bahri Ateş - Köylü

Nermin Özses - Köylü

İhsan Gedik - Reşit Ağa nın adamı

Dündar Aydınlı - Hamidonun adamı

Günay Güner - Hamidonun adamı

Yaşar Şener - Köylü

Feridun Çölgeçen - Sarraf (ses. Osman Alyanak)

Osman Han - Köylü

Niyazi Gökdere - Köylü

Yaşar Güçlü - Köylü

Yusuf Çağatay - Esnaf

SALAKO FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın "Salako" Filminin Çekildiği Yerler! Salako Nerede Çekildi: 1974 Yılı yapımı olan Salako filmi İstanbul Çatalca'ya bağlı Örcünlü, Kestanelik ve İnceğiz mağaralarında çekilmiştir.