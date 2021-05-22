Salacak'ta kafeyi alevler sardı
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Salacak'ta kafeyi alevler sardı

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Haberler | 3. Sayfa

Salacak'ta kafeyi alevler sardı -Salacak sahilde kafe alevlere teslim oldu Üsküdar Salacak sahilinde sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın salacak sahilini siyah dumanlara boyadı.

Salacak'ta kafeyi alevler sardı

-Salacak sahilde kafe alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Üsküdar Salacak sahilinde sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın salacak sahilini siyah dumanlara boyadı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan" Yeşilçam" isimli kafede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında kafe alevlere teslim oldu. Üsküdar Salacak sahilin 'de çıkan yangın 'da sahil boyunca siyah dumanla kaplandı. Yangında can kaybı yaşanmazken kafe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili Polis ekipleri inceleme başlattı.

Alev alev yandı

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın yaklaşık 60 dakika sonra söndürüldü.

Gece Bekçisi Uğur K," Gece güvenlik amaçlı burada bekliyorum. Dışarı çıktım kontrol amaçlı siyah dumanları gördüm. Kafenin içinden dumanlar yükseliyordu. Arkadaşlara haber verdim. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım fakat söndüremedim. Devriye atan polis ekiplerini gördüm. Yardım istedim. Onlarda itfaiyeye haber verdiler " dedi.

Salacak'ta kafeyi alevler sardı
Salacak'ta kafeyi alevler sardı
Salacak'ta kafeyi alevler sardı
Salacak'ta kafeyi alevler sardı
Salacak'ta kafeyi alevler sardı
Salacak'ta kafeyi alevler sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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