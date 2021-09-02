Şakşuka nedir, hangi yöreye ait? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi! Şakşuka hangi ülkenin yemeğidir?

Şakşuka yemeği 2 Eylül Masterchef programında gündeme geldi. Bunun ardından vatandaşlar Şakşuka nasıl yapılır, nedir? Şakşuka tarifi! Şakşuka hangi ülkenin yemeğidir? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki,

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel şakşuka hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında şakşuka hazırladı. Peki, şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka nedir? Şakşuka nedir, hangi yöreye ait? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi! Şakşuka hangi ülkenin yemeğidir?

ŞAKŞUKA NEDİR?

Şakşuka patlıcan, biber, sakız kabağı gibi sebzelerin kavrulduktan sonra, üzerine domates sosu dökülmesiyle hazırlanan, Türk mutfağından meze. Genellikle yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ile sunulur.

ŞAKŞUKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 tane patlıcan

-1 tane kuru soğan

-2 tane kabak Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

-1 tane domates

-½ kaşık domates salçası

-2 diş sarımsak

-2 tane yeşil biber

-Zeytinyağı

-Maydanoz

-1 bardak sıcak su

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı bir şekilde soyup küp küp doğrayın. Aynı şekilde domates ve kabakları da küp küp doğrayın. Ardından biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ister rende ister ince bir şekilde doğrayın. Son olarak maydanozları de ince ince kıydıktan sonra derin bir tencerede patlıcanları ve kabakları kızartın.Sosu için Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Soğan ve sarımsakları hafifi kavurun. Üzerine biberleri atın ve kavurmaya devam edin. Domatesleri ve salçayı da üzerine ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. Yaklaşık 10 dakika sonra üzerine suyunu dökün ve karıştırın. Kaynadıktan sonra sosu patlıcan ve kabakla karıştırın. Sıcak ya da soğuk olarak maydanozla servis edebilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.