Saklıkent, beyaza büründü
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Saklıkent, beyaza büründü

19.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:33
Saklıkent, beyaza büründü

ANTALYA kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, bu sabah başlayan yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı.

ANTALYA kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, bu sabah başlayan yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı.

Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 15 Kasım'da yağdı. Akdeniz Bölgesi'nde bu sabah başlayan sağanak, kent merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Dünyaca ünlü olan ve kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent'te kar kalınlığı, bu sabahki yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen merkezdeki işletmeciler, kar yağışı ile mutlu olurken, tesislerin ilerleyen haftalarda açılabileceğini söyledi.


Saklıkent, beyaza büründü
Saklıkent, beyaza büründü
Saklıkent, beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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