LAÇİN, ÇORUM (İHA) - Saklı cennet 'Yeşilgöl' gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Görsel şölen sunan göl fotoğrafçıların kınına uğruyor

ÇORUM - Çorum'un Laçin ilçesinde doğal güzelliği ile hayran bırakan ve 'gizli cennet' olarak adlandırılan Yeşilgöl, gelin ve damatların stüdyosu haline geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile 'saklı cennet' olarak tabir edilen Yeşilgöl, gelin ve damatların yanı sıra, fotoğrafçıların gözde mekanı haline geldi. Doğal güzelliği ile büyüleyen gölün çevresinde gelin ve damatlar objektif karşısına geçerek en güzel günlerini ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunlarının da gözdesi olan Yeşilgöl, her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor.

"Gelin ve damatlar buralara bayılıyorlar"

Gelin ve damatların bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen fotoğraf sanatçısı Burak Can Sönmez, "Burayı bize kazandıran belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çorum'da daha önce fotoğraf çekimi için fazla mekan bulamıyorduk. Burası yapıldıktan sonra çok güzel gelin-damat fotoğrafları çekmeye başladık. Daha önce fotoğraf çekimi yaptığımız Gölünyazı vardı. 2-3 mekanımız vardı. Gelin ve damatlar buralara bayılıyorlar" dedi.

"Yeşilgöl turizmin gözbebeği olacak"

Bölgenin yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldığını söyleyen Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ise, "Çorum'dan buraya günlük en az 15-20 gelin damat fotoğraf çektirmek için geliyor. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Buda bizi mutlu ediyor. Gelenler sadece gelin damatla sınırla değil. Çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerimiz oluyor. Yeşilgöl turizmin gözbebeği olacak" diye konuştu.