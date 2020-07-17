Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi
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Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir, görüntüsü, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi
17.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:56

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir, görüntüsü, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Huzur ve güven ortamının sağlanması ve korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğrayan bölge, turistler tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.

Hani ilçesine bağlı Seren köyü yakında bulunan eşsiz güzelliği ile cennetten bir yeri andıran Aynkebir, çevre ilçelerindeki vatandaşların vazgeçilmez mekanı haline geldi. Bir dönem terör olayları nedeni ile vatandaşların gitmeye çekindiği alan, bölgenin terörden temizlenmesi ve huzur ortamının sağlanmasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. Bunaltıcı sıcak havalar ve korona virüs salgınından dolayı bir yerelere gidemeyen vatandaşlar, Civar köylülerle birlikte Aynkebiri'in yolunu tutuyor. Ziyaretçiler, mağara diplerinden akan berrak suyuyla buz gibi suya kendilerini bırakarak serinliyor.

DENİZ BÖLGELERİ YERİNE, DOĞAL GÜZELLİKLER

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla görenleri hayran bırakan Aynkebir'e gelen vatandaşlar, bu gibi tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılmasını istedi. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan terör izlerinin böyle silinebileceğini aktaran vatandaşlar, yapılacak bir düzenleme ile bölgeye turist akınının yaşanabileceğini kaydetti.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA

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