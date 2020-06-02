'Sakla Tasarla', Meypom Çocuk YouTube kanalında yayında MEYPOM Çocuk YouTube kanalı, "çocuklara öğretmenin yolunun oyundan ve eğlenceden geçtiğine" inanarak, onların hayal gücünü ortaya çıkaracak projelerine bir yenisini daha ekledi. "Sakla Tasarla", MEYPOM Çocuk YouTube kanalında yayında

"Sakla Tasarla"da, eğitimci Yasemin Çay ve oğlu Demir evde sakladıkları malzemelerle kullanışlı ve eğlenceli tasarımlar yapıyor.

Çocukların gelişimini destekliyor

Her bölümde farklı bir tasarım yapan anne-oğul, dışarıdan bakıldığında sıradan gelen boya, kağıt, makas, yapıştırıcı gibi malzemeleri, çocukların gelişimini destekleyen yardımcıları olarak kullanıyor.

Tüm dijital platformlarda yayında

"Süt Kutusundan Kuş Yuvası", "Yumurta Kartonundan Ejderha", "Havuz Makarnasından At" bölümlerden bazıları… Müziklerini Özkan Sarıoğlu'nun yaptığı "Sakla Tasarla" soundtrack albümü şimdi YouTube'da, yakında tüm dijital platformlarda yayında…

'Çocuklar karakterlere öykünüyor'

"Sakla Tasarla"da, çocukların "Ben de yapabilirim!" diyebilmesi için, her aşamayı oğlu Demir'le birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Yasemin Çay, "Çocuklarımız video izlerken ve video oyunları oynarken gördük ki, izledikleri karakterlere öykünüyor ve onları örnek alıyorlar.

'Çocuklar ilham dolu'

Bir eğitimci ve aynı zamanda bir anne olarak çalıştığımız ekiple birlikte, sadece yetişkin birinin etkinliği anlatması ve uygulaması tercihimiz olmadı. Bizim için her çocuk özel ve eşsiz yeteneklere sahip. Fırsat verip, onlarla ekip olmayı başarırsak, göreceğiz ki çocuklar ilham doludur.

'Sosyal gelişimi sağlıyor'

Yaratıcılıkları, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin desteğiyle müthiş eserlere dönüşebilir." diyor. "Sakla Tasarla", çocukların bilişsel, motor, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerine hitap ediyor.

'Kendilerini ifade edebiliyorlar'

Çocuklar, evde ebeveyni, okulda öğretmen ve arkadaşlarıyla etkinlikler yaparken, büyük ve küçük kaslarını kullanmayı, kavramları, duyu organları ve kasları arasındaki koordinasyonu kurmayı, soru sormayı, iş birliği yapmayı, sorun çözmeyi ve kendini ifade etmeyi öğreniyor.