Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, "Korona Sonrası Dünya ve Türkiye" Temasıyla 12 Nisan'da Açıklanacak

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen ve sosyal bilimler alanında Türkiye'deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 12 Nisan 2021, Pazartesi günü gerçekleştirilecek çevrimiçi törenle sahiplerini bulacak.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin 2021 yılı konusu "Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri" olarak belirlendi. Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından bu yıl 16.'sı verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye'deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde 45 yaşını aşmamış araştırmacılar ile sosyal bilimler alanında yılın temasına en önemli katkıyı sunan bilim insanı ödüllendirilecek.

8 ülkeden 50'i aşan başvuru

Sabancı Üniversitesi bünyesinde, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve İstanbul Politikalar Merkezi liderliğinde yürütülen ödüle gelen makalelerin değerlendirmesi, bağımsız ve uluslararası bir jüri tarafından yapılıyor. Şimdiye kadar Türkiye'nin ekonomisinden dış politikasına, tarihinden toplumsal dinamiklerine kadar çeşitli konularda çalışmaları ödüllendiren programa, bu yıl 8 ülkeden 50'nin üzerinde makale başvurdu.

Her yıl özel olarak düzenlenen bir anma ve ödül töreniyle duyurulan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle Sabancı Üniversitesi iletişim kanalları üzerinden çevrimiçi gerçekleştirecek özel törenle açıklanacak.

12 Nisan 2021, Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri Töreni aşağıda bilgileri yer alan Sabancı Üniversitesi'ne ait web siteleri ve sosyal medya hesaplarından izlenebilir.

sabanciuniv.edu

Youtube Türkçe canlı yayın linki: https://youtu.be/qkqvPYbtUh8

Youtube İngilizce Yayın linki: https://youtu.be/FOegPFSIICI

Sosyal Medya

https://www.facebook.com/sabanciuniv.edu/

https://www.instagram.com/sabanci_university/

https://twitter.com/sabanciu