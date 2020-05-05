Sakıp Sabancı Müzesi Anneler Gününü sanatla içiçe kutluyor!

Kitaptan takıya, objeden aksesuara kadar birçok tasarımın yer aldığı SSM Mağaza ürünleri, müzenin web sitesinden online olarak satın alınabiliyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Anneler Günü'nde birbirinden farklı hediye alternatifleri sunuyor. Annesine el yapımı hediye vermek isteyenler için müzenin koleksiyonlarında yer alan elyazması kitap sayfalarındaki çiçek resimlerini temel alan Kağıt Çiçek Atölyesi, 7 Mayıs Perşembe 15.30'da Sakıp Sabancı Müzesi'nin Instagram hesabından canlı gerçekleştiriyor.

8 ve 9 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun yönetiminde çevrimiçi gerçekleştirilecek "Osmanlı Resim Sanatı" dersleri ise sıradışı hediye arayanlar için Sakıp Sabancı Müzesi web sitesinden satışa sunuluyor.

Anneler Günü'nde sanatla dolu bir gün geçirmek isteyenler ise Pablo Picasso'nun tüm dönemlerini kapsayan Picasso İstanbul'da sergisini çevrimiçi ortamda anneleriyle birlikte ziyaret edebiliyor.

Kaynak: Bültenler