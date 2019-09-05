Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde devam eden sergi uzatıldı

05.09.2019 12:20

Sergi; çağdaş fotoğraf sanatçıları Murat Germen'in öncülüğü ile Ahmet Elhan'ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin ürettikleri fotoğraflardan bir seçki sunuyor. Öğrenci, öğretmen, tekniker, gibi farklı meslek gruplarından katılımcıların yaşadıkları ve hissettikleri Mardin'i fotoğrafladıkları sergi; "zaman/ mekân" kavramlarının arasındaki dinamiklerle, "inşanın temsili, temsilin inşası" ikilemi üzerine odaklanıyor.

Mardin'de yaşayan gençlerin kendi sanat dillerini oluşturmasına da imkan tanıyan "Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye – Mardin'den Fotoğraflar" sergisi, 29 Aralık 2019 tarihine kadar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisinde görülebilecek.

Kaynak: Bültenler