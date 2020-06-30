Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı'nın sorumluluğunda 26 yıldır sürdürülen "Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri", 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunlarına takdim edildi.

Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu
30.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:11

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı'nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı "Eğitim Ödülleri" kapsamında toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ile ödüllendirildi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri ve başarı sertifikaları verildi. Okul birincisi Görkem Tezcaner'e 25, ikincisi Simay Aydeniz'e 15 ve üçüncüsü Serenay Yilmaz'a 10 Cumhuriyet altını takdim edildi.

Ödül alan öğrencileri tebrik eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, ''Merhum Sakıp Sabancı iyi bir geleceğin iyi yetişmiş gençlerle mümkün olacağını söyler, eğitime yapılan yatırımlara büyük önem verirdi. Gençlere sık sık sadece kendileri için değil, Türkiye için de başarılı olmaya mecbur olduklarını hatırlatırdı. Günümüzde artık eğitim sadece okullarla sınırlı değil, yaşam boyu devam eden bir döngü. Sakıp Sabancı Anadolu Lisemiz başarı sıralamasında Türkiye 8.'si olması bizi gururlandırıyor. Küresel olarak zor günlerden geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde 2019-2020 eğitim-öğretim yılını büyük bir özveri ve başarı ile tamamladığınız için sizi, ailelerinizi ve bu başarınızda büyük katkısı olan öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Hayatınızın bundan sonraki döneminde de bu zorlu süreçte gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinize gönülden inanıyorum" dedi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 118 öğrenci mezun oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Sakıp Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu Haber
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak Haber
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı Haber
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Varank Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:32:22. #1.15#
title