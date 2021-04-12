"Sakin şehrin" meyve yemekleri görücüye çıktı
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"Sakin şehrin" meyve yemekleri görücüye çıktı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
'Sakin şehrin' meyve yemekleri görücüye çıktı

"Sakin Şehir" ağında yer alan Halfeti ilçesinde bölgenin verimli topraklarında yetişen meyvelerden yapılan yemekler, lezzet severlerle buluştu.

"Sakin Şehir" ağında yer alan Halfeti ilçesinde bölgenin verimli topraklarında yetişen meyvelerden yapılan yemekler, lezzet severlerle buluştu.

Halfeti Belediyesi, Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksek Okulu ve Halfeti Slowfood işbirliğinde gerçekleşen festival, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Festival kapsamında katılımcılar doğa yürüyüşü yaparak, çeşitli meyvelerin hasadını gerçekleştirdi.

Halfeti'nin geleneksel lezzetleri olan erik tavası, ayva güveci, yeni dünya kebabı, nar ekşili soğan kebabı gibi meyve yemeklerinin tadımı katılımcılar tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti'nin gastronomi turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, Türkiye'de sadece Halfeti'de olan pek çok meyveli yemeğin hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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