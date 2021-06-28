"Sakin şehir" unvanlı Güdül ziyaretçilerini bekliyor
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"Sakin şehir" unvanlı Güdül ziyaretçilerini bekliyor

'Sakin şehir' unvanlı Güdül ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, herkesi "sakin şehir" unvanlı ilçelerine beklediklerini söyledi.

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, herkesi "sakin şehir" unvanlı ilçelerine beklediklerini söyledi.

Yalçın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle vatandaşları ilçelerine davet etti.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistin gezip görebileceği yerler olduğunu ifade eden Yalçın, "İlçeye çok yakın mesafede bulunan İnönü Mağaraları, Güdül Kent Müzesi, Yeşilöz Mahallesi, kaya mağaraları, Sorkun Mahallesi gölet ve yaylası, Çağa Mahallesi Mnizos Antik Kenti ve hamamlarıyla görülmeye değer yerler var." dedi.

Yalçın, ilçede konaklamanın insana huzur verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçemiz ören yerleriyle, tarihi kalıntılarıyla, yaylalarıyla, göletleriyle, tarihi mağaralarıyla gerçekten görülmeye değer yerler arasında. 'Sakin şehir'de konakladığınızda bir haftanın yorgunluğunu da atıyorsunuz. Pazartesi günü işinize, ofisinize zinde gidiyorsunuz. Böylesi bir şehre sizleri beliyoruz."

'Sakin şehir' unvanlı Güdül ziyaretçilerini bekliyor
'Sakin şehir' unvanlı Güdül ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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