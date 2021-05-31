"Sakin şehir" unvanlı Güdül ziyaretçilerini bekliyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "sakin şehir" unvanlı Güdül'ün çeşitli yönleriyle tanıtımına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "sakin şehir" unvanlı Güdül'ün çeşitli yönleriyle tanıtımına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Yalçın, Güdül ilçesinin, sessizliği, sakinliği, çevresindeki doğal güzelliğiyle tanıtımına ağırlık verdiklerini belirtti.

İlçede yapımı tamamlanmak üzere olan 60 kişi kapasiteli otelle ziyaretçilerin konaklama sorunu çekmeyeceklerini düşündüklerini ifade eden Yalçın, "Ülkemiz vatandaşları ve yabancı turistleri ilçemize bekliyoruz. Sakin şehirde yaşamanın tadı ile güzelliklerini görmelerini istiyoruz." dedi.

Yalçın, ilçenin "sakin şehir" unvanını belirten tanıtım tabelalarını 3 noktaya kurduklarını da söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak