Sakın Dışarı Çıkma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakın Dışarı Çıkma filmi ne zaman, nerede çekildi?
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SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ KONUSU NEDİR
Sakin bir yaşantısı olan Karl, sevgi dolu bir baba ve eştir. Beklenmedik bir şekilde çocukları Josefine ve Marius'u arabayla okula götürürken tanımadığı bir adam tarafından aranır ve tehdit edilir. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini, eğer dediklerini yapmazsa sevdiklerine zarar vereceğini ve hayatını da tehlikeye atabileceğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşmüştür. Hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzere olan Karl için aldığı tehdit telefonu ile zamana karşı ölümcül bir yarış başlar. Ne pahasına olursa olsun, sevdiklerini korumak ve kendini kurtarmak için çaresizce bir çözüm arayışına girer.
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Wotan Wilke Möhring / Karl Brendt
Hannah Herzsprung / Pia Zach
Christiane Paul / Simone Brendt
Emily Kusche / Josefine Brendt
Carlo Thoma / Marius Brendt
Nora Huetz
Jasmina Al Zihairi
Fahri Yardim / Omar Cicek
Jürgen Heinrich
Mareike Fell
Simon Werner
Klaus Zmorek
Hannah Herzsprung
Jasmin Bartels
Marc Hosemann / Lukas
Nik Xhelilaj
Marie Ulbricht
Steven Merting
Christopher Kohn
Philipp Lind
Christian Intorp
Julia Blankenburg
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Sakın Dışarı Çıkma filminin çekimleri 22 Mart - 6 Mayıs 2017 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirildi.