Sakın Dışarı Çıkma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakın Dışarı Çıkma filmi ne zaman, nerede çekildi?

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SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ KONUSU NEDİR

Sakin bir yaşantısı olan Karl, sevgi dolu bir baba ve eştir. Beklenmedik bir şekilde çocukları Josefine ve Marius'u arabayla okula götürürken tanımadığı bir adam tarafından aranır ve tehdit edilir. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini, eğer dediklerini yapmazsa sevdiklerine zarar vereceğini ve hayatını da tehlikeye atabileceğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşmüştür. Hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzere olan Karl için aldığı tehdit telefonu ile zamana karşı ölümcül bir yarış başlar. Ne pahasına olursa olsun, sevdiklerini korumak ve kendini kurtarmak için çaresizce bir çözüm arayışına girer.



SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Wotan Wilke Möhring / Karl Brendt

Hannah Herzsprung / Pia Zach

Christiane Paul / Simone Brendt

Emily Kusche / Josefine Brendt

Carlo Thoma / Marius Brendt

Nora Huetz

Jasmina Al Zihairi

Fahri Yardim / Omar Cicek

Jürgen Heinrich

Mareike Fell

Simon Werner

Klaus Zmorek

Hannah Herzsprung

Jasmin Bartels

Marc Hosemann / Lukas

Nik Xhelilaj

Marie Ulbricht

Steven Merting

Christopher Kohn

Philipp Lind

Christian Intorp

Julia Blankenburg



SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakın Dışarı Çıkma filminin çekimleri 22 Mart - 6 Mayıs 2017 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirildi.