Sakın Dışarı Çıkma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakın Dışarı Çıkma filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sakın Dışarı Çıkma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakın Dışarı Çıkma filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sakın Dışarı Çıkma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sakın Dışarı Çıkma konusu, özeti ve Sakın Dışarı Çıkma oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sakın Dışarı Çıkma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sakın Dışarı Çıkma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sakın Dışarı Çıkma filmini izleyecek olanların merak ettiği Sakın Dışarı Çıkma konusu nedir, Sakın Dışarı Çıkma oyuncuları kimler ve Sakın Dışarı Çıkma özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ KONUSU NEDİR

Sakin bir yaşantısı olan Karl, sevgi dolu bir baba ve eştir. Beklenmedik bir şekilde çocukları Josefine ve Marius'u arabayla okula götürürken tanımadığı bir adam tarafından aranır ve tehdit edilir. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini, eğer dediklerini yapmazsa sevdiklerine zarar vereceğini ve hayatını da tehlikeye atabileceğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşmüştür. Hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzere olan Karl için aldığı tehdit telefonu ile zamana karşı ölümcül bir yarış başlar. Ne pahasına olursa olsun, sevdiklerini korumak ve kendini kurtarmak için çaresizce bir çözüm arayışına girer.


SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Wotan Wilke Möhring / Karl Brendt

Hannah Herzsprung / Pia Zach

Christiane Paul / Simone Brendt

Emily Kusche / Josefine Brendt

Carlo Thoma / Marius Brendt

Nora Huetz

Jasmina Al Zihairi

Fahri Yardim / Omar Cicek

Jürgen Heinrich

Mareike Fell

Simon Werner

Klaus Zmorek

Hannah Herzsprung

Jasmin Bartels

Marc Hosemann / Lukas

Nik Xhelilaj

Marie Ulbricht

Steven Merting

Christopher Kohn

Philipp Lind

Christian Intorp

Julia Blankenburg


SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakın Dışarı Çıkma filminin çekimleri 22 Mart - 6 Mayıs 2017 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.