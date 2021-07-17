GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
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GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, sıcakların artmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, sıcakların artmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesiyle aynı ismi taşıyan şelalesi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Şelaleye gelen bazı vatandaşlar serinlemek için suya girerken bazıları da bu anı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesinin doğal güzelliğiyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladığını belirtti.

Kavak, Kovid-19 salgını döneminde ara verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlanan projenin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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