"Sakaryaspor Sakaryalılarındır" Şehrin tanınmış iş insanı ve Sakaryaspor Başkan Yardımcısı Şahin Karaaslan'a kongre sonrası duygu ve düşüncelerini sorduk kendisi Yeşil-Siyah forma sevdalılarına seslenerek "Sakaryaspor Sakaryalılarındır" diyerek birliktelik mesajı verdi.

Şehrin markasına, takımına sahip çıkan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye öncelikle şükranlarını sunan Sakaryaspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve başarılı iş insanı Şahin Karaaslan,Sakaryaspor yönetiminde yer alarak, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceklerini söyledi. Başkan Cevat Ekşi'ye ve yönetim kurulu üyelerine sahip çıkarak "hep beraber taşın altına gövdemizi koyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce önderliğinde değerli ilçe belediye ve şehrin önde gelen STK'ların temsilcileriyle, iş insanlarımız ile beraber güçlü bir yönetim kurulu oluşturuldu. Şehrimizin uzun yıllardır beklediği, özlediği, görmek istediği birlikteliğin sağlandığı sapasağlam bir ekip bugün zorlu görevi üstlendi. Kongre üyelerimiz tercihini yapmıştır ve Sakaryaspor menfaatleri doğrultusunda çıkan bu sonuca ve yönetim kurulumuza herkesin destek vermesi başarının en önemli anahtarıdır. Dışarıdan bir yönetim kuruluna öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin gönlü razı olmadı. Şehre sahip çıktığı gibi Sakarya'nın markası olan Sakaryaspor'a da sahip çıktı. Bizde bu fedakarlık gemisinde yer aldık. Sakaryaspor Sakaryalıların olarak kalmıştır.Sakaryaspor'umuzu eski başarılı günlerine ulaştırmak adına taraftarından medyasına, iş dünyasından siyasete kadar ortak akıl çerçevesinde çalışarak özlem duyduğumuz noktaya gelebilmenin yegane şartı bu takıma destek vermektir. Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden çalışarak şampiyonluğa ve kurumsal bir yapıya kavuşacağımıza inancım tamdır" dedi.

Sakaryaspor da görev dağılımı yapılırken Şahin Karaslan'a, Erenler Akparti ilçe Başkanı Beşir Doğrusever ile Sakarya Büyükşehir Meclis Üyesi Recep Yeşil ilk hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirirken "Tam Destek Şampiyon Sakaryaspor" dediler...

Kaynak: Bültenler