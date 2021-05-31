Sakarya ve Bolu'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Sakarya ve Bolu'da kitap bağış stantları kuruldu.