Sakarya ve Bolu'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
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Sakarya ve Bolu'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Sakarya ve Bolu'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Sakarya ve Bolu'da kitap bağış stantları kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Sakarya ve Bolu'da kitap bağış stantları kuruldu.

Adapazarı ilçesi Valilik Kampüsü içerisinde bulunan Sakarya Adliyesi girişinde, kitap bağışı için stant oluşturuldu.

Standın açılışını yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Dursun, etkinlik sonunda stant görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu

Bolu'da da Adalet Sarayı'nda kitap bağışı için stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı açıklamada, modern toplumlarda cezanın infazının, kişiyi rehabilite etmek ve topluma tekrar kazandırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Bu anlayışla yasal düzenlemeler ve Bakanlık öncülüğünde tutuklu ve hükümlüler için birçok program ve kurs etkinlikleri düzenlendiğini aktaran Bektaş, bu programların devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe, Vali Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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