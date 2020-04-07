Sakarya Valisi Nayir: Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı
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Kredi Yurtlar Kurumu, Ahmet Hamdi Nayir, Serdivan, Sakarya, Güncel

Sakarya Valisi Nayir: Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, insanların korunması gerektiğini ancak tüm tedbirlere rağmen bunu çok fark edemediğini belirterek, "Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı.

07.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:05
Sakarya Valisi Nayir: Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı
SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, insanların korunması gerektiğini ancak tüm tedbirlere rağmen bunu çok fark edemediğini belirterek, "Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı. Dünden itibaren cezalara da başladı kolluk kuvvetlerimiz. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak atlatabiliriz" dedi.

Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda kalan 102 kaymakam adayı ve ailelerinden oluşan 147 kişinin de aralarında bulunduğu 658 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin bugün dolması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderiliyor.

Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na gelen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, evlerine uğurlanan kaymakam adaylarına iyi yolculuklar diledi.Yurt dışından Sakarya'ya getirilerek karantina altında tutulan 1885 kişiden 1769'unu bu hafta evlerine göndereceklerini açıklayan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bu hafta içerisinde 1769'unu göndereceğiz. Hamdolsun bu süreçte hiçbir sıkıntı veya olumsuzluk yaşamadık. Kontrollerimizi günlük olarak sürdürdük. Burada çok büyük bir emek sarf edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan AFAD'a, sağlık teşkilatından Kızılay'a kadar birçok kurumumuz burada güzel işler yürüttüler. Emniyet güçlerimiz çevre emniyetini aldı. Buradaki vatandaşlarımız yurt dışından geldikleri için potansiyel tehlikelerden korunmuş oldular ve en azından kendilerinde varsa başkalarına sirayet etmemesi için buradalar. Arkadaşlarımız büyük bir çalışmayla bu çalışmayı da planladılar, 77 ilimize göndereceğiz buradaki misafirlerimizi. İstanbul'a giden 500 kişiyi Büyükşehir Belediyemiz götürecek, onlara da teşekkür ediyoruz. Diğer vatandaşlarımızı ise piyasadan bulduğumuz otobüslerle göndereceğiz" dedi.'SOSYAL MESAFEYİ KORUMAMIZ VE TEDBİRLERE UYMAMIZ LAZIM'Vatandaşları kurallara uymaya davet eden ve tedbirleri hatırlayan Vali Nayir, "Maalesef rakamlarımız artmaya devam ediyor, almış olduğumuz tedbirler çok önemli. Bulaşıcılığı azaltmamız, sosyal mesafeyi korumamız ve tedbirlere uymamız lazım. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Okulları, camileri boşaltıp pazarda veya sokakta tedbir almazsanız yine yayılmaya devam eder. Maalesef görüyoruz ki akşam misafir ilişkileri devam ediyor insanımızda, bunu sonlandırmak lazım. Her insan kendi evinde bile izolasyon yapmalı, korunmalı ama insanımız bunu çok fark edemedi. Tüm tedbirlere rağmen fark edemedi" diye konuştu.'ARTIK İKNA ZAMANI GEÇTİ, CEZA ZAMANI BAŞLADI'Vali Nayir şöyle konuştu:

"Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı. Dünden itibaren cezalara da başladı kolluk kuvvetlerimiz. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak atlatabiliriz. Burada boşalttığımız yurtları da sağlığın emrine veriyoruz. İzolasyonu gereken, karantina gereken, takibi gereken konularda buradaki yurtlarımız yine hizmete devam edecek. Ben bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Kurallarımıza uyan Sakaryalıları da tebrik ediyor ve diğerlerini de uymaya davet ediyorum. Bu işin şakaya alınır bir tarafı yok, işin içinde kul hakkı var. Eğer bir dikkatsizlik nedeniyle birini hasta edersek kul hakkı var."


- Sakarya

Kaynak: DHA

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