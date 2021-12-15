Vali Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Kaldırım'a, Bölge Müdürü Yücel Velioğlu kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Kaldırım, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları" ve Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" ve İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Kaldırım, sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ile Engelli basketbolcunun sevinci", Sıraç Karadeniz'in "Yerel Kayakçılar" karelerine oy verdi.

"AA, cumhuriyetin köklü kuruluşlarından biri"

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Kaldırım, Anadolu Ajansını hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

AA'nın, Cumhuriyet'in köklü kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Kaldırım, "Doğru, tarafsız, yansız haber cilik aktarma noktasında ülkemizin önemli marka değerlerinden biri. Oylamamızı yaptık. Çok beğendiğim kareler arasında aziz şehidimiz, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan Maraşlı Ahmet Akdal'ın fotoğrafını, köpeğinin ona duyduğu sevgiyi ifade eden bir fotoğrafı seçmiş olduk. Şehitlerimiz baş tacımız, milletimizin gönlüne taht kuran insanlar. O açıdan kendilerine minnettarız, böyle bir fotoğrafı seçmiş olduk." diye konuştu.

Kaldırım, spor kategorisinde ise olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un yer aldığı fotoğrafını beğendiğini dile getirdi.

Ülkede afetler konusunda yoğun bir yıl geçirildiğini belirten Kaldırım, "Ülkemiz; Elazığ'da depremle başlayan, orman yangınları, sel ve benzeri afetlerde olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Milletimizin takdirine şayan olan çalışmalar yaptı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi şimdiye kadar 'Nerede bu devlet?' denilen aşamadan 'Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, her zaman yanımızda' denilen bir süreci yaşamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, özellikle afetlerle mücadelede devletin, millet ve hayırseverle yüzünün akıyla her sahada mücadele ettiğini, afetler sonrasında vatandaşları memnun eden, onların yanında olunan bir sürecin yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin gücünü göstermesi hususunda afetlerden de 1-2 kare seçmiş olduk. Mültecilerden kare seçtik. Mülteciler konusunda da hem devletimiz gereğini yapıyor hem de dünyanın bizim sesimize, soluğumuza ve gücümüze ne kadar ihtiyaç duyduğunu görmüş oluyoruz.

Anadolu Ajansımız dünyaya açılan önemli yüzümüz, marka bir kuruluşumuz. Çalışmalarından dolayı ajansımızı tebrik ediyorum. Fotoğraf oylaması da güzel bir gelenek oldu. Yılın fotoğrafları, online olarak herkesin katılabildiği geleneksel bir yarışa dönüştü. Her kategoride güzel kareler yakalanıyor, bizlerin ve vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. İnşallah nice güzel çalışmalara."

Kaldırım, ziyaretin sonunda AA çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.