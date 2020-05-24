Sakarya Valisi görevde olan personelin bayramını kutladı
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Sakarya Valisi görevde olan personelin bayramını kutladı

Sakaya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ramazan Bayramı'nda görevli olan sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye personellerini yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sakarya Valisi görevde olan personelin bayramını kutladı
24.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:53

Sakaya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ramazan Bayramı'nda görevli olan sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye personellerini yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Korona virüs salgını nedeni ile bu yıl Ramazan Bayramı eski senelerdeki gibi kutlanamıyor. Bu kapsamda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, salgın süreci boyunca vatandaşların can ve mal sağlığı güvenliğini muhafaza eden personelleri çalıştığı kurumlarda ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret ve bayram kutlamalarına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başta olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit eşlik etti. Ziyaretler sırasında Sakarya Valiliği Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Nayir, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttıran günler olduğunu fakat salgın nedeni ile bu yıl ki bayramda vatandaşların yakınlarıyla yan yana gelemedikleri belirtti.

Salgın sürecinde ve bayram günü görevlerinin başında olan personelle bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bayramlar bizim özel günlerimiz, birbirimize daha yakın olma, birbirimizi koruma, kollama ve yardımlaşma ile dayanışmayı artırma günlerimiz. Ama içerisinde bulunduğumuz süreç içerisinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve bunun neticesinde birçok yakınımızla yan yana gelemediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu özel günde de görevi başında olan personelimiz var; jandarmamız, emniyetimiz, itfaiyemiz, 112 teşkilatımız ve sağlıkçılarımız bugün görevleri başındalar. Bizlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Jandarma ile Emniyet yetkililerimizle, görevi başında olanlar ile bayramlaşmak için bir program yaptık, yola çıktık. Geldik onlara bu fedakarlıkları için hem teşekkür ettik, hem de bayramları kutlu olsun diye onlarla birlikte aynı ortamı paylaşmaya çalıştık. Onlar görevleri başında halkımızın rahatlık ve huzur yani asayiş içerisinde bayramlarını kutlaması için gerekli çalışmayı yapıyorlar. Acil çağrıları alıp onları yönlendirmeye çalışıyorlar, bir taraftan trafik düzenini diğer taraftan da alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı için kontrollerini yapmaya çalışıyorlar. Arzu ettiğimiz husus, tekrar eski bayramlara dönebilmek. Ama içerisinde bulunduğumuz durum biraz daha fiziki şartları farklılaştırdı, bizim kendi aramızdaki mesafeyi uzaklaştırdı. Biz görevi başında olan personelimize gönül yakınlığımızı hissettirebilmek için görev yerlerine gelerek onlarla birlikte olmaya çalıştık" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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