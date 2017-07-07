Sakarya Valisi Balkanlıoğlu'na Ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) yönetim kurulu üyeleri, Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, ziyarette yaptığı konuşmada, Sakarya'nın avantajlarından bahsetti.



Oda olarak şehre katma değer kazandırmak için sürekli çalıştıklarını belirten Kösemusul, "Şehrimizin eşrafı, sanayicilerimiz, ticaret erbablarımız, şehrimize büyük değer katan kuruluşlarımız başarı çıtasını her geçen gün yukarılara taşıyorlar. Birlik ve beraberlikle inşallah hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Balkanlıoğlu, şunları söyledi:



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bu makamlarda görev alıyoruz. Makamlar gelip geçer, önemli olan görev süresince hizmet etmek, en güzel hizmetlere vesile olmaktır. İş dünyası bir şehir için çok önemlidir. Onların başarısı için işlerini kolaylaştırmak için projelerine destek vermek için çalışacağız. Sakarya, çok önemli ve değerli bir şehirdir. İnşallah şehrimizi daha ilerilere taşıyacağız."



SESOB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alişan ve beraberindeki oda başkanları da Vali Balkanlıoğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.



Esnafların şehrin en güvenilir kişileri olduğunu aktaran Vali Balkanlıoğlu, "Birlik ve beraberlik çerçevesinde güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Her kesimle, kucaklaşmak, sevgi ve gönül köprüsü kurmak için çalışacağız. Tüm devlet kurumlarında ve kamu hizmet birimlerinde insana saygıyı ve hizmeti esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışacağız. Halkın huzur ve güvenliği başta olmak üzere Sakarya için elimizden geleni yapacağız. Esnaflarımızın gücünü yanımızda hissetmek bizi mutlu kılacak." diye konuştu.