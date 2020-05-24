SAKARYA Vali Nayir görevleri başında olanların bayramını kutladı
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SAKARYA Vali Nayir görevleri başında olanların bayramını kutladı

Vali Nayir görevleri başında olanların bayramını kutladıSAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 112 Acil Komuta Merkezi ve görevi başındaki polisleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

24.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:28

Vali Nayir görevleri başında olanların bayramını kutladı

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 112 Acil Komuta Merkezi ve görevi başındaki polisleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, bayramda görevleri başında olan 112 Acil Komuta Merkezi ve TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişindeki uygulama noktasını ziyaret etti. Burada personellerle bayramlaşan Vali Nayir ve beraberindekiler, polislerle sohbet etti.

SAKARYA Vali Nayir görevleri başında olanların bayramını kutladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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