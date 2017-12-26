Sakarya Sinema Oyuncusu Yavru Köpeği Çuvalla Atılmış Halde Bulunca Ateş Püskürdü

Sinema oyuncusu yavru köpeği çuvalla atılmış halde bulunca ateş püskürdü



Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada ormanda çuvala konulup atılmış yavru köpeği bulan sinema oyuncusu Ali Başar, çektiği videoda bunu yapanlara ateş püskürdü.



Serdivan Esentepe Mahallesi'nde oturan Ali Başar, 'Zero' isimli köpeğini ormanda dolaştırdığı sırada koku fark eden köpeğini takip etti. Ali Başar, 1 aylık bir köpeği ormanlık alanda ekmeklerle birlikte çuvala konulmuş halde buldu. Ali Başar ağzı kapalı olan çuvalı açıp aldığı köpeği evine götürdü. Ali Başar çektiği görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak, köpeği çuvala koyup atanlara ateş püskürdü. Ali Başar, "Yazıklar olsun sizlere insan olduğunu düşünen insan müsveddeleri. Bu 35-40 günlük yavru kangal yavrusunu nasıl atabildiniz, hem de çuvalın içine koyup dağ başına kurtlar tilkiler yesin diye. Hava soğuk, Allah korkusu olmayan yaratıklar" diye paylaşımda bulunurken, videoda ise, "Yazıklar olsun, Allah belanızı versin sizin. Siz insan mısınız, bu nasıl vicdandır" diyerek tepki gösterdi.