SAKARYA Savaş, hastalığı nedeniyle evden çıkamıyor
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SAKARYA Savaş, hastalığı nedeniyle evden çıkamıyor

Savaş, hastalığı nedeniyle evden çıkamıyorSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Savaş Piral, sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı nedeniyle vücudu güneş ışığına hassasiyet geliştirince dışarı çıkamaz hale geldi.

26.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:44

Savaş, hastalığı nedeniyle evden çıkamıyor

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Savaş Piral, sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı nedeniyle vücudu güneş ışığına hassasiyet geliştirince dışarı çıkamaz hale geldi. Hastalık nedeniyle okulu da bırakmak zorunda kalan Piral, tedavi olmak için yardım bekliyor.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde 2 kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan Savaş Piral'ın hayatı, 6 yıl önce kendisine deri, eklemler, kan, böbrekler ve merkezi sinir sistemini etkileyen SLE teşhisi konulmasının ardından değişti. Zamanla ilerleyen hastalığı için aldığı ilaçlar yeterli gelmeyince, vücudu güneş ışığına karşı hassasiyet geliştiren Piral, dışarı çıkamamaya başladı. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Savaş Piral, bir an önce tedavi olup okuluna tekrar dönmek istiyor.

'ANNEM HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYOR BANA'

Tedavi olmak istediğini belirten Savaş Piral, "Annem hem annelik hem babalık yapıyor bana. Güneşe ve toza çıkamıyorum. Sürekli evdeyim. Sadece akşamları dışarı çıkabiliyorum, arkadaşlarımla sadece 5 dakika dışarı çıkabiliyorum. Tedavi olmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. Okumak istiyorum, arkadaşlarımla birlikte gezmek istiyorum. Bu hastalığım yüzünden okulu da bırakmak zorunda kaldım, iyileşip geri dönerim dedim ama olmadı" dedi.

'ÇOCUĞUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR'

Eşinden ayrılan, bulaşıkçılık yaparak evinin geçimini sağlayan Naile Eker, oğlunun günden güne gözünün önünde eridiğini söyleyerek, "Oğlumun rahatsızlığı ciddi. Bir an önce tedavi olmasını ve yaşıtları gibi sağlığına kavuşmasını istiyorum. Güneşe çıkması, toza çıkması yasak. SLE hastalığı dışında boyunun uzaması durmuyor. Maalesef bunun için de tedavi olması gerekiyor. Yardım bekliyoruz. Çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum, günden güne çocuğum gözümün önünde eriyor ve elimden bir şey gelmiyor. Bu hastalık kanser gibi bir hastalık, iç organları çürütüyor ve ben Savaş'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.

SAKARYA Savaş, hastalığı nedeniyle evden çıkamıyor

Kaynak: DHA

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