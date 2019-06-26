SAKARYA Sapanca'da yola devrilen ağaç, ulaşıma kapattı

Sapanca'da yola devrilen ağaç, ulaşıma kapattı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Sapanca-Adapazarı Karayoluna bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

Sapanca Adapazarı yolu arasında Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir ağaç yola devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, mezarlık istinat duvarı da yıkılarak zarar gördü. Devrilen ağacın kaldırılması için Sapanca Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sapanca Belediye başkanı Özcan Özen'de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Özcan Özen yaptığı açıklamada, Olayın mutlu olduğumuz tek yanı can kaybı yaşanmaması. Belediye olarak olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor dedi.

Çalışmalar sırasında trafik ekipleri yolu araç geçişine kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sapanca İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ise devrilme tehlikesi olan ağaçlarda budama çalışması yaptı.

BÖLGEYE 3 SAAT BOYUNCA ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Yıkılan ağacın elektrik hatlarına zarar vermesi sebebiyle bölgeye 3 saat boyunca elektrik verilemedi. SEDAŞ teknisyenleri kopan elektrik telleri ve elektrik direklerinde zarar gören yerleri tamiri ve bakımını yaparak arızaya müdahale etti. Devrilen ağaç yoldan kaldırıldı ve kopan elektrik telleri ile direklerdeki zarar gören parçaların değiştirildi. Yolun belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından ulşaım normale döndü

Kaynak: DHA