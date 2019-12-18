: Sakarya sapanca'da 'tasarım-beceri atölyeleri' açıldı

18.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:16

Sapanca'da 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' açıldı

Sakarya'daki Sapanca ilçesinde, bulunan Sapanca İlkokulu'nda 'Tasarım- Beceri Atölyeleri' açılışı törenle gerçekleşti. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir çocukların atölyelerde ihtiyaç duyacakları becerileri geliştireceklerini söyledi. Sapanca İlkokulu'nda 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' düzenlenen törenle hayata geçti. Tabiat Bakımı Atölyesi, Salon Sporları Atölyesi, Minder Sporları Atölyesi, Ahşap ve Metal Atölyesi, Yaşam ve Beceri Atölyesi ile Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi açılışına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve daire müdürleri katıldı. Vali Nayir, açılış törenindeki konuşmasında, "Çocuklarımız daha neşeli bir vaziyette birbirleriyle uyum içinde hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri burada geliştiriyorlar. Artık yeni trendimiz bu; okullarımızı aynı zamanda atölyelerle donatarak hayata daha hazır fertler yetiştirmeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki öğretmenlerimizde istekli, çocuklarımız da severek bu atölyelerde en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyorlar" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un '2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamasıyla beraber orada yerini alan 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' ile ilgili bizde ilimizde ekip kurduk ve bu atölyelerin amacını ve hedefini arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Şu anda ilimizde 79'un üzerinde atölyemiz var. Burada gayemiz, çocukları sadece sınava değil hayat başarısına hazırlamak, soru çözen değil, sorun çözen çocuk yetiştirmek ve hepsinden önemlisi sorunlu değil, sorumlu gençler yetiştirmek istiyoruz. İlimizde çocuklarımızın üzerinde yaptığımız araştırmalarla öğrencilerin öğrenmesine olan etkilerini araştırarak hem atölyelerin sayısını, hem de öğretmenlerimizin yetkinliğini arttırma noktasında çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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